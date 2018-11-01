Будьте осторожны: в Кирове прошел ледяной дождь

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-01T18:30:09+03:00

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Дороги Кирова покрылись слоем льда. Гололедица появилась из-за того, что в городе при отрицательных температурах прошел дождь. Вода застыла, и теперь есть опасность, что многие кировчане могут подскользнуться и получить травмы. Кроме того, увеличивается и вероятность возникновения аварий. В ГУ МЧС по Кировской области, жителям города рекомендуют быть осторожными.

- Нужно выбирать правильную обувь, надевать ту, которая меньше скользит, - уточнили в ведомстве. - Перемещаясь по скользкой поверхности, наступать нужно на всю подошву, смотреть под ноги и помнить, что можно в любую минуту поскользнуться и упасть, такое состояние готовности снижает вероятность падения.

Также нужно быть внимательным и водителям. Кировчан просят не превышать скорость, не маневрировать и не забывать, что на льду тормозной путь увеличивается почти втрое.

Завтра в Кирове снова ожидаются осадки, почти целый день будет лить дождь. Температура воздуха днем поднимется до +2 градусов, ночью ожидается 0.