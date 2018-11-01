2018-11-01T18:30:28+03:00
Общество

В Опаринском районе без тепла остались больница, школа и 13 жилых домов

«ЭнергосбыТ Плюс» отключил подачу электроэнергии в котельную в поселке Маромица
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
За долги котельную отключили от электричестваЗа долги котельную отключили от электричестваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В поселке Маромица Опаринского района остались без тепла сразу 13 домов, школа, гостиница, больницы, дома культуры и другие социальные объекты. Это произошло из-за того, что котельная накопила долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», пояснили в прокуратуре Кировской области.

- Из-за задолженности энергетики отключили подачу электричества в котельную, - сообщили в ведомстве. - Это создавало угрозу срыва отопительного сезона 2018-2019 гг.

Прокурор Опаринского района обратился в суд с требованием признать действия «ЭнергосбыТ Плюс» незаконными. В итоге энергетиков обязали в срочном порядке возобновить подачу электричества и тепло снова поступило в дома и другие социальные объекты поселка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Будьте осторожны: в Кирове прошел ледяной дождь
Мэрия проверила готовность всех служб Кирова к снегопадам и гололеду
Сотрудники УФСИН рассказали кировским школьникам об особенностях профессии
Елена Ковалева: «Дети чувствуют атмосферу трудового коллектива, учатся выстраивать взаимоотношения внутри него»
В Верхошижемье мужчина спаивал 15-летнего подростка
Улица Московская встала в километровых пробках
Теплосети могут отдать в концессию до конца декабря
В Киров на премьеру фильма приедут кинозвезды
19-летний кировчанин отправится в колонию за пьяное ДТП
Кировчанин выплатил мошенникам 341 тысячу рублей
Движение по перекрестку Профсоюзной и Казанской полностью восстановлено
Фельдшера доставили в больницу после столкновения «скорой» с двумя иномарками
В мясном фарше из Яранска нашли смертельно опасные бактерии
«Неболейка» по воскресеньям теперь работает дольше!
На улице Попова будет установлен шумозащитный экран