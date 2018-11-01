В Опаринском районе без тепла остались больница, школа и 13 жилых домов

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-01T18:30:28+03:00

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В поселке Маромица Опаринского района остались без тепла сразу 13 домов, школа, гостиница, больницы, дома культуры и другие социальные объекты. Это произошло из-за того, что котельная накопила долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», пояснили в прокуратуре Кировской области.

- Из-за задолженности энергетики отключили подачу электричества в котельную, - сообщили в ведомстве. - Это создавало угрозу срыва отопительного сезона 2018-2019 гг.

Прокурор Опаринского района обратился в суд с требованием признать действия «ЭнергосбыТ Плюс» незаконными. В итоге энергетиков обязали в срочном порядке возобновить подачу электричества и тепло снова поступило в дома и другие социальные объекты поселка.