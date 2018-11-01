Мэрия проверила готовность всех служб Кирова к снегопадам и гололеду

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-01T18:26:19+03:00

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Вчера, 31 октября, в мэрии состоялась «репетиция» работы всех служб в условиях снегопада и снежных заносов. Проверку прошли специалисты теруправлений, подрядчиков по уборке улиц, полицейские и автоинспекторы, сотрудники КТК и ККС. Все участники этой «репетиции» отработали свои действия при затруднении в проезде транспорта по дорогам и отключении электричества из-за повреждения проводов.

- В условиях «снежного» ЧП первым делом очищаются подъезды и подходы к важнейшим для кировчан организациям, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Это больницы, пожарные части, отделы полиции, продовольственные магазины и автобусные остановки. При дальнейшем усилении снегопада вводится план «Буран», на дороги выводится весь арсенал спецтехники из организаций сферы ЖКХ, а машины-тягачи помогают транспорту на крупных спусках и подъемах. Все профильные компании переходят на круглосуточный режим работы.

По итогам этой «репетиции» подрядчикам поручили проверить всю технику на готовность работы со снегом и убедиться в достатке противогололедных материалов. В это же время департамент образования проработает механизм оповещения директоров всех школ и садиков о наступлении «снежного» ЧП и работах по его ликвидации.