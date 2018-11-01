Сотрудники УФСИН рассказали кировским школьникам об особенностях профессии
Каждое ведомство заинтересовано в том, чтобы к ним приходили неравнодушные к профессии люди. И интерес этот нужно воспитывать сразу. Так что сотрудники УФСИН в этом году проведут серию классных часов для кировских школьников, чтобы привлечь их к службе в ведомстве.
Занятие с учащимися 10-х классов проводили начальник отдела кадров полковник внутренней службы Анатолий Ураков и инспектор отдела кадров старший лейтенант внутренней службы Сергей Бисеров.
ГДЕ ЕСТЬ ВУЗЫ СИСТЕМЫ УФСИН
1. Академия права и управления в городе Рязани;
2. Институт во Владимире;
3. Институт в Вологде;
4. Институт в Воронеже;
5. Институт в Перми;
6. Институт в Новокузнецке.
КАКИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1. Правоохранительная деятельность;
2. Юриспруденция;
3. Экономика;
4. Психология;
5. Пожарная безопасность и многие другие.
ВАЖНО
Дополнительные сведения о вузах ФСИН России, а также контакты отдела кадров территориального органа, по которым выпускникам и их родителям всегда ответят на интересующие вопросы можно получить по телефону: 489-150, 489-149.