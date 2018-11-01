Сотрудники УФСИН рассказали кировским школьникам об особенностях профессии

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-01T18:32:59+03:00

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Каждое ведомство заинтересовано в том, чтобы к ним приходили неравнодушные к профессии люди. И интерес этот нужно воспитывать сразу. Так что сотрудники УФСИН в этом году проведут серию классных часов для кировских школьников, чтобы привлечь их к службе в ведомстве.

Занятие с учащимися 10-х классов проводили начальник отдела кадров полковник внутренней службы Анатолий Ураков и инспектор отдела кадров старший лейтенант внутренней службы Сергей Бисеров.

ГДЕ ЕСТЬ ВУЗЫ СИСТЕМЫ УФСИН

1. Академия права и управления в городе Рязани;

2. Институт во Владимире;

3. Институт в Вологде;

4. Институт в Воронеже;

5. Институт в Перми;

6. Институт в Новокузнецке.

КАКИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Правоохранительная деятельность;

2. Юриспруденция;

3. Экономика;

4. Психология;

5. Пожарная безопасность и многие другие.

ВАЖНО

Дополнительные сведения о вузах ФСИН России, а также контакты отдела кадров территориального органа, по которым выпускникам и их родителям всегда ответят на интересующие вопросы можно получить по телефону: 489-150, 489-149.