Елена Ковалева: «Дети чувствуют атмосферу трудового коллектива, учатся выстраивать взаимоотношения внутри него»
В администрации города за круглым столом собрались чиновники и работодатели, которые не боятся брать к себе на производство или в организацию подростков, желающих работать.
На самом деле трудоустройство детей - проблема серьезная. Этим летом на работу школьников брали 120 работодателей.
- Ежегодно число подростков, желающих подработать в летние каникулы, растет в отличие от ассигнований, выделяемых на временное трудоустройство школьников, - сообщают в пресс-службе Кировской городской думы. - До 2013 года из муниципального бюджета на эти цели шло 10 млн рублей, но снижение объема финансирования и повышение МРОТ привело к тому, что рабочих мест для несовершеннолетних становится меньше.
Приоритет в трудоустройстве - так называемым «трудным» подросткам. Причина понятна: чтобы было меньше времени на обдумывание и совершение негативных, а порой и противоправных поступков. За три недели дети могли заработать по пять тысяч рублей.
Понимая всю важность этого социального проекта, глава города Кирова Елена Ковалева пригласила на личную встречу руководителей предприятий и организаций, создавших рабочие места для подростков.
- Повод, по которому мы сегодня собрались, очень важен для воспитания подрастающего поколения, - отметила Елена Ковалева. - Речь даже не о том, что они самостоятельно могут заработать деньги, главное - ребята чувствуют атмосферу трудового коллектива, учатся выстраивать взаимоотношения внутри него, получают представление о профориентации.
Все работодатели получили благодарность от главы города.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
1712 подростков работали этим летом;
1207 из них - за счет муниципалитета;
1138 несовершеннолетних работали в рамках финансирования из городского бюджета;
352 - благодаря службе занятости.