2018-11-01T18:32:21+03:00
Общество

Елена Ковалева: «Дети чувствуют атмосферу трудового коллектива, учатся выстраивать взаимоотношения внутри него»

Глава города поблагодарила работодателей, трудоустроивших подростков
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Работодатели получили благодарность от главы города. Фото: duma.mo-kirov.ruРаботодатели получили благодарность от главы города. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В администрации города за круглым столом собрались чиновники и работодатели, которые не боятся брать к себе на производство или в организацию подростков, желающих работать.

На самом деле трудоустройство детей - проблема серьезная. Этим летом на работу школьников брали 120 работодателей.

- Ежегодно число подростков, желающих подработать в летние каникулы, растет в отличие от ассигнований, выделяемых на временное трудоустройство школьников, - сообщают в пресс-службе Кировской городской думы. - До 2013 года из муниципального бюджета на эти цели шло 10 млн рублей, но снижение объема финансирования и повышение МРОТ привело к тому, что рабочих мест для несовершеннолетних становится меньше.

Приоритет в трудоустройстве - так называемым «трудным» подросткам. Причина понятна: чтобы было меньше времени на обдумывание и совершение негативных, а порой и противоправных поступков. За три недели дети могли заработать по пять тысяч рублей.

Понимая всю важность этого социального проекта, глава города Кирова Елена Ковалева пригласила на личную встречу руководителей предприятий и организаций, создавших рабочие места для подростков.

- Повод, по которому мы сегодня собрались, очень важен для воспитания подрастающего поколения, - отметила Елена Ковалева. - Речь даже не о том, что они самостоятельно могут заработать деньги, главное - ребята чувствуют атмосферу трудового коллектива, учатся выстраивать взаимоотношения внутри него, получают представление о профориентации.

Все работодатели получили благодарность от главы города.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1712 подростков работали этим летом;

1207 из них - за счет муниципалитета;

1138 несовершеннолетних работали в рамках финансирования из городского бюджета;

352 - благодаря службе занятости.

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