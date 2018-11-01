В Верхошижемье мужчина спаивал 15-летнего подростка
Виновному назначили 240 часов обязательных работ
Мужчина раскаялся в преступлении. Фото: press-1.ru
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26-летнего жителя Верхошижемского района наказали за спаивание подростка. Суд установил, что с ноября 2017 года по июнь 2018 года мужчина систематически выпивал вместе с 15-летним молодым человеком.
- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Вина 26-летнего мужчины была доказана. С учетом смягчающих факторов и раскаяния в преступлении его наказали обязательными работами.
Теперь мужчина отработает 240 часов. Приговор пока не вступил в свою силу и может быть обжалован.