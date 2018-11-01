Улица Московская встала в километровых пробках

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-01T13:10:08+03:00

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Центр Кирова встал в километровых пробках. Заторы отмечены на улице Московской от Студенческого проезда до Октябрьского проспекта, на улице Романа Ердякова, а также на Хлебозаводском проезде. В соцсетях кировчане делятся фотографиями самой пробки, а также негативными комментариями.

- Открыли новый ТЦ на Московской, - возмутились пользователи соцсетей. - Очередная проблема для всех водителей! Пробка по этой улице теперь всегда будет огромная, додумались построить ТЦ в самом неудобном месте!

Сразу несколько улиц в центре города оказались забиты автомобилями. Фото: yandex.ru/maps

- Дорогу расширили всего на полметра, - делятся мыслями кировчане. - А отрапортовали, что на целую полосу. Про Московскую можно забыть!

По данным кировских карт сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения машин на некоторых участках улицы Московской сейчас не превышает 5 км/ч.