Теплосети могут отдать в концессию до конца декабря

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-01T12:39:58+03:00

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Вчера, 31 октября, депутаты Кировской гордумы одобрили передачу теплосетей в концессию компании «КТК». Договор концессии предусматривает ремонт и улучшение работы теплотрасс, это позволит сократить сроки отключения горячей воды летом и снизит процент аварий на сетях.

- Региональные и городские власти целый год работали с «Т Плюс», готовились к передаче теплосетей в концессию, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - По закону трубы, использующиеся пять и более лет, могут передаваться только в концессию. Договор позволит вложить крупные инвестиции от «КТК», переложить большое количество теплотрасс.

Вскоре все детали концессии будут составлены официально. В соглашении пропишут сроки и объемы инвестиций, а также показатели, которых нужно будет достигнуть. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поставил задачу подписать соглашение о концессии до конца 2018 года.