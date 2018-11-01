19-летний кировчанин отправится в колонию за пьяное ДТП

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-01T13:03:34+03:00

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В Кирове завершился судебный процесс над 19-летним местным жителем. Молодого человека обвиняли в пьяном ДТП и причинении тяжкого вреда здоровью пассажира. Установлено, что само ЧП произошло ночью 18 апреля. Кировчанин выпил и сел за руль автомобиля. На трассе Киров-Советск-Яранск он не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. В итоге 29-летний пассажир получил серьезные травмы.

- Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Ленинский районный суд приговорил 19-летнего кировчанина к году тюрьмы и лишению водительских прав на два года.

Отметим, что кировчанин обжаловал решение суда, однако приговор остался в силе. Молодого человека отправят в колонию-поселение.