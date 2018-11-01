Кировчанин выплатил мошенникам 341 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-01T11:39:41+03:00

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На днях в полицию Кирова обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой дистанционного мошенника. Ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил о «компенсации» за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАДы). По словам мошенника, кировчанин мог получить 2,5 миллиона рублей, но для этого ему нужно было заплатить «налог».

- Кировчанин перевел деньги на указанный счет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Затем мошенник вновь позвонил и потребовал повторный перевод. В итоге потерпевший отправил незнакомцу 341 тысячу рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Виновным грозит наказание до шести лет тюрьмы с выплатой штрафа.