Движение по перекрестку Профсоюзной и Казанской полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-01T13:09:43+03:00

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Участок дороги в районе старого моста в Кирове полностью открыли для проезда транспорта. Это произошло вечером в среду, 31 октября. Компания «КТК» на пять дней раньше срока завершила все работы на теплотрассе в районе улиц Профсоюзной и Казанской, поэтому движение автомобилей было полностью восстановлено.

- Участок для работы был сложным, - рассказали в пресс-службе «КТК». - Трубы перекрывали еще дополнительные коммуникации. Однако ремонт в любом случае был необходим: велась реконструкция ТЭЦ-1. С учетом большой значимости дорог по улицам Казанской и Профсоюзной подрядчик перешел на круглосуточный режим ремонта теплосетей.

Также в компании отметили, что прошедшие работы повысили надежность трубопровода и снизили возможною аварийность теплотрасс. Проблем с поставкой тепла в историческую часть Кирова возникнуть не должно.