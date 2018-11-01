Фельдшера доставили в больницу после столкновения «скорой» с двумя иномарками

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-01T10:55:53+03:00

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Вчера, 31 октября, в Кирове произошло очередное ДТП с участием машины скорой помощи. По предварительным данным, экипаж «скорой» на автомобиле ГАЗ столкнулся сразу с двумя машинами, «Шевроле Лачетти» и «Фольксваген Туарег».

Как рассказали «Комсомольской правде» в Кирове» в Госавтоинспекции, водитель «скорой» спешил на экстренный вызов, а перед перекрестком снизил скорость для безопасности маневра. В это же время справа в него врезался автомобиль «Шевроле», от удара машину скорой помощи откинуло на «Фольксваген».

- Авария случилась в 12.35 часов в районе дома по ул. Воровского, 16, - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель «скорой» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В итоге 37-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы. Женщину доставили в больницу.

Отметим, что в момент ДТП все водители были трезвыми. Остальные детали аварии уточняют автоинспекторы.