На улице Попова будет установлен шумозащитный экран

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-01T09:28:04+03:00

Об этом сообщили в мэрии

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Работы по прокладке коммуникаций на улице Попова на участке от улицы Щорса до Комсомольской завершены. В данный момент подрядчик устанавливает дорожное основание. Параллельно с этим одна из компаний готовит площадки для обустройства шумозащитной стены.

- Экран будет установлен со стороны первой городской больницы, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Он сделан из поликарбоната и будет защищать строения от звуковой волны.

Отметим, что установка шумозащитной стены по плану должна завершиться до конца 2018 года. Поэтому запрет на проезд транспорта по улице Попова на участке от улицы Щорса до Комсомольской официально продлен до 31 декабря.