2018-10-31T17:28:21+03:00
Общество

Открытие легкоатлетического манежа в Вересниках вновь перенесли

Алексей Миллер не сможет приехать в наш город в этот день
Анна КРЮКОВА
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Планируется, что в новом легкоатлетическом манеже «Вересники» будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней. Фото: oblsportkirov.ruПланируется, что в новом легкоатлетическом манеже «Вересники» будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней. Фото: oblsportkirov.ru
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Открытие легкоатлетического манежа «Вересники» снова перенесли. Когда состоится торжественное мероприятие, неизвестно. Как пояснили в правительстве Кировской области, открытие пришлось перенести из-за того, что в этот день к нам в город не сможет приехать председатель правления ПАО «Газпром».

- Мероприятие перенесено на другую дату в связи с изменением рабочего графика Алексея Миллера, - пояснили в региональном правительстве.

Напомним, что также на открытие планировали приехать олимпийские чемпионы и знаменитые спортсмены. К примеру, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Татьяна Лебедева, российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2008 года Андрей Сильнов и другие.

Строительство манежа началось в 2017 году в рамках программы «Газпром - детям». Сейчас в спортивном комплексе можно проводить соревнования по всем дисциплинам легкой атлетики. Ежедневно здесь могут тренироваться до 1000 детей.

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