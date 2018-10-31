2018-10-31T17:25:19+03:00
Происшествия

Убийца сына сожительницы сел на 9,6 года

Отбывать наказание 57-летний мужчина будет в колонии строгого режима
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Фото: архив «КП»Фото: архив «КП»
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Житель Нововятского района Кирова отправится в колонию строгого режима на 9 лет - полгода он уже отсидел в СИЗО, дожидаясь суда и приговора за убийство.

Как выяснили следователи, мужчина с 2010 года проживал вместе с женщиной. Брак официально зарегистрирован не был, поэтому статус у пары - сожители.

В январе этого года к ним приехал жить сын женщины. Гражданскому супругу такое соседство не понравилось.

- Между мужчинами часто возникали конфликты,- рассказали в СУ СК РФ по Кировской области. - 20 апреля года хозяйка квартиры, ее сожитель и сын употребляли спиртные напитки, отмечали день рождения последнего.

Мужчины поссорились. 57-летний сожитель достал нож и ударил 45-летнего сына в шею. Потом в ярости нанес еще несколько ударов ножом. Из соседней комнаты на шум прибежала мать погибшего. Увидев окровавленное тело сына, убежала к соседям. И уже от них вызвала полицию и скорую. К сожалению, медики только констатировали смерть.

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