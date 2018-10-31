2018-10-31T17:27:08+03:00
Общество

С начала года в Кирове было поймано 500 бездомных собак

В Ленинском районе прошел очередной рейд по контролю за выгулом питомцев
Елизавета Захарова
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В Кирове с начала года отловили 500 бездомных собак. Фото: 1tulatv.ruВ Кирове с начала года отловили 500 бездомных собак. Фото: 1tulatv.ru
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Кировчане не знают общепринятых правил выгула домашних животных. К такому выводу пришла комиссия во время рейда по контролю за выгулом домашних животных, который состоялся вчера, 30 октября 2018 года.

- В августе этого года правительство Кировской области утвердило ежемесячное проведение таких рейдов на территории региона, - отметил заместитель председателя правительства региона Алексей Котлячков. - Теперь особое внимание уделяется не только наличию на животных намордников и коротких поводков, но и вопросу вакцинации от бешенства: домашние питомцы обязаны быть привиты.

Напомним, что по общепринятым правилам выгуливать домашних животных необходимо в наморднике и на коротком поводке в определенные часы, а именно с семи часов утра и до одиннадцати вечера. Гулять с кошками и собаками необходимо лишь в специально отведенных для этого местах, коих в нашем городе ни одного.

За нарушение правил обычные животноводы могут заплатить штраф от 500 до 1000 рублей, должностные лица - от трех до пяти тысяч рублей, а юридические - от десяти до двадцати.

Кроме того, в Кирове проходят и еженедельные рейды, где специалисты находят в общественных местах собак и кошек, оставленных без присмотра, и отлавливают их. После этого их отвозят в приемник, где после осмотра ветеринаром решается их судьба.

С начала года во время таких рейдов было поймано порядка 500 бродячих животных, а к административной ответственности привлечено около 50 кировчан.

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