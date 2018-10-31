Две цыганки из Ярославля обокрали кировского пенсионера

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-31T12:29:34+03:00

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17 октября в кировскую полицию обратился 92-летний мужчина, пострадавший от «медработницы». Пенсионер рассказал, что к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и предложила ему сделать массаж по акции. После того как сеанс массажа был завершен, мужчина обнаружил пропажу денег из квартиры. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

- Выяснилось, что «медработница» отвлекала внимание пенсионера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - В это же время в квартиру вошла ее подельница и похитила деньги. Оперативники установили личности преступниц, ими оказались цыганки 27 и 42 лет из Ярославля. Женщины сознались в краже и вернули потерпевшему деньги.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет тюрьмы с выплатой штрафа. Цыганок передали полицейским из Владимира - возможно, они причастны еще к ряду аналогичных краж.