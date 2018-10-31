Кировские УК оштрафовали на 450 тысяч рублей за горы мусора на площадках

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-31T12:01:55+03:00

За три месяца жильцы пожаловались на их работу более 60 раз

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В августе-октябре 2018 года кировские УК проверили на соблюдение всех требований по вывозу мусора. Три компании в итоге оштрафовали за заваленные отходами контейнерные площадки у жилых домов. Общая сумма штрафов составила 450 тысяч рублей. УК неоднократно «забывали» о вывозе мусора, при этом регулярно собирая с жильцов деньги за эту услугу.

- Нарушения найдены в работе Вятской управляющей компании, «Актив-Комфорта» и УК Ленинского района, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Еще 22 августа сити-менеджер Илья Шульгин на совещании требовал от УК приведения в порядок всех территорий жилых домов. Однако три указанные компании не изменили ничего в своей работе, от кировчан по-прежнему поступают жалобы. Еще несколько УК имеют большие долги перед организацией, регулирующей вывоз отходов.

Отметим, что в августе-октябре кировчане жаловались на неудовлетворительное состояние 64 контейнерных площадок жилых домов. Проверки работы кировских УК по вывозу мусора будут продолжены.