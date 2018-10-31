В эпидемии сальмонеллеза в детском саду Фаленок виноват повар

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-31T12:03:56+03:00

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Как оказалось, носителем опасного для здоровья и жизни вируса в детском саду поселка Фаленки оказался работник пищеблока. С 14 по 29 мая 11 детей заболели в детсаду «Родничок» и оказались в больнице. Вспышка опасного кишечного заболевания не осталась незамеченной. В детсад с проверкой нагрянула прокуратура, Роспотребнадзор. После проведенного расследования возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Обвинение предъявили повару - сотруднику столовой. Именно он являлся носителем вируса. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения санитарных правил в пищеблоке, а также при выполнении дезинфекционных мероприятий.

Дело будет рассматривать Зуевский районный суд. Повару грозит ограничение свободы на срок до одного года.