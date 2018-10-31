Трое кировчан пострадали в ночном столкновении «скорой» с иномаркой

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-31T12:05:15+03:00

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Вчера, 30 октября, в Кирове произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан Альмера» и машины скорой помощи. Авария случилась в центре города, на Октябрьском проспекте, в 22.30. По предварительным данным, «скорая» ехала по проспекту в сторону улицы Спасской, а «Ниссан» - по улице Московской в сторону Дерендяева. Водитель скорой помощи проехал перекресток на красный сигнал светофора - в этот момент и произошло столкновение.

- В аварии пострадали несколько человек, - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Так, травмы получили 35-летний водитель «Ниссана» и его 27-летняя пассажирка. Также от столкновения пострадала 27-летняя женщина, фельдшер «скорой». К счастью, травмы всех троих кировчан были не столь серьезными, госпитализация им не потребовалась.

Экспертиза установила, что оба водителя были трезвыми в момент столкновения. Автоинспекторы проверяют все детали этого ЧП и устанавливают виновника аварии.