2018-10-31T12:06:23+03:00
Общество

В Кирове 10-летний мальчик пропал сутки назад

Из дома ребенок вышел около десяти утра
Елизавета Захарова
Поделиться:
Мальчика объявили в розыск только сегодня рано утром. Фото:vk.com/lizaalert_kirovМальчика объявили в розыск только сегодня рано утром. Фото:vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 10-летнего Родиона Яворского. Мальчик ушел из дома вчера, 30 октября 2018 года, в 10.00.

Мальчик ростом 145 сантиметров, нормального телосложения, с голубыми глазами и темно-русыми волосами. Из особых примет у ребенка несколько родинок на щеке у губы. Когда Родион уходил из дома, он был одет в серую куртку с капюшоном на меху, серые спортивные штаны и серые зимние кроссовки.

Если вы видели Родиона Яворского или знаете, где мальчик может находиться, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две цыганки из Ярославля обокрали кировского пенсионера
Кировские УК оштрафовали на 450 тысяч рублей за горы мусора на площадках
В эпидемии сальмонеллеза в детском саду Фаленок виноват повар
Трое кировчан пострадали в ночном столкновении «скорой» с иномаркой
Пожар в «Летучем корабле» тушили семь спасательных бригад
Кировские полицейские разыскивают семью с двумя детьми
В Кировской области мужчина топором и поленом избил родного брата
В Кирове две недели назад пропала 41-летняя женщина
Новый троллейбус «Горожанин» сломался
К новому году в Кирове сдадут шесть детских садов
Следователи установили личности рыбаков, погибших в пожаре
Высшее образование должно быть доступным вне зависимости от возможностей здоровья
В Кирове разыскивают подозреваемого в краже полумиллиона рублей
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Кировчанин заплатил 715 тысяч рублей за несуществующий сруб дома
В Подосиновском районе школьники разбили светофоры на железнодорожных путях
Кировскому болельщику, пострадавшему в Риме, собирают средства на лечение
В кафе-баре поселка Восточный ревнивец пытался зарезать соперника
«УРАЛХИМ» и «Ультрамар» подписали соглашение о строительстве портовых мощностей
В Кирове разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу