В Кирове 10-летний мальчик пропал сутки назад

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-31T12:06:23+03:00

Мальчика объявили в розыск только сегодня рано утром. Фото:vk.com/lizaalert_kirov

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 10-летнего Родиона Яворского. Мальчик ушел из дома вчера, 30 октября 2018 года, в 10.00.

Мальчик ростом 145 сантиметров, нормального телосложения, с голубыми глазами и темно-русыми волосами. Из особых примет у ребенка несколько родинок на щеке у губы. Когда Родион уходил из дома, он был одет в серую куртку с капюшоном на меху, серые спортивные штаны и серые зимние кроссовки.

Если вы видели Родиона Яворского или знаете, где мальчик может находиться, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.