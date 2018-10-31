2018-10-31T12:07:43+03:00
Происшествия

Пожар в «Летучем корабле» тушили семь спасательных бригад

Информации о пострадавших пока что нет
Александр ЧАРУШИН
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Огонь был ликвидирован к 09.00 часам утра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской областиОгонь был ликвидирован к 09.00 часам утра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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Сегодня, 31 октября, на территории Заречного парка города Кирова произошло ЧП. Горело здание в центре отдыха «Летучий Корабль» («Заповедник сказок»). Сообщение о начале пожара поступило спасателям в 07.58 утра. На ликвидацию открытых очагов горения ушел целый час.

- Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на территории парка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области. - На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Открытый огонь был ликвидирован к 9 часам утра, сейчас спасатели проводят проливку места пожара и устраняют все последствия ЧП.

На данный момент данных о пострадавших в огне не поступало. Точная причина пожара пока не названа.

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