2018-10-30T18:31:45+03:00
Общество

Кировские полицейские разыскивают семью с двумя детьми

Жители города перестали выходить на связь с родными 17 октября
Анна КРЮКОВА
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На фото 6-летняя Лиза и 4-летний Иван Матвиенко. Фото: 43.мвд.рфНа фото 6-летняя Лиза и 4-летний Иван Матвиенко. Фото: 43.мвд.рф
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Сотрудники полиции просят кировчан помочь установить местонахождение семьи Матвиенко. О судьбе 6-летней девочки, 4-летнего мальчика, 32-летнего мужчины и 38-летней женщины ничего неизвестно с 17 октября.

Ольга Матвиенко. Фото: 43.мвд.рф

Ольга Матвиенко. Фото: 43.мвд.рф

- Дмитрий Матвиенко, его жена Ольга Юрьевна, дочка Лиза и сын Иван не выходят на связь с другими родственниками, - сообщили в УМВД по Кировской области.

Дмитрий Матвиенко. Фото: 43.мвд.рф

Дмитрий Матвиенко. Фото: 43.мвд.рф

Если вы знаете, где находится эта семья, просьба сообщить по телефонам: 67-43-19, 8-953-948-11-77.

Напомним, что в тот же день в Кирове пропала 41-летняя женщина. Елена ушла от завода «Авитек» на Октябрьском проспекте, с тех пор ее никто не видел.

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