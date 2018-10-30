2018-10-30T18:16:04+03:00
Общество

В Кирове две недели назад пропала 41-летняя женщина

Елену Коленину разыскивают с 17 октября
Анна КРЮКОВА
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17 октября Елена ушла от завода «Авитек» на Октябрьском проспекте и пропала. Фото: vk.com/lizaalert_kirov17 октября Елена ушла от завода «Авитек» на Октябрьском проспекте и пропала. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове вторую неделю подряд пытаются найти 41-летнюю Елену Коленину. В последний раз женщину видели 17 октября. В этот день Елена ушла от завода «Авитек» на Октябрьском проспекте. С тех пор информации о местонахождении кировчанки нет. Сотрудники УМВД по Кировской области и волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей подключиться к поискам женщины.

- У Елены Колениной есть особые приметы: горизонтальные шрамы на обеих щеках длиной около 4 см на уровне середины уха, горизонтальные шрамы на шее длиной около 4 см ниже подбородка, - пояснили в ведомстве.

На вид женщине 40 лет, рост 170 - 175 см, худощавое телосложение, русые прямые волосы длиной до плеч, карие глаза. Елена была одета в черную кожаную куртку, черные сапоги. С собой была черная сумка.

Если вы знаете, где находится пропавшая, просьба позвонить по номерам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8 (999) 361-6962, 45-02-99 или 02 (102 с мобильного

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