К Новому году в Кирове сдадут шесть детских садов

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-30T17:41:01+03:00

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В Кирове завершается строительство шести детских садов. Все здания планируют сдать до Нового года. Принимать воспитанников в детские сады начнут в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили в администрации города.

- До конца 2018 года должны быть построены дошкольные учреждения по одному в микрорайонах Урванцево, Озерках, Нововятском районе, жилом комплксе Метро и два в Чистых прудах, - отметили в мэрии Кирова. - На строительство из бюджетов всех уровней направили более миллиарда рублей. Новые детсады смогут принять 1580 детей.

На данный момент в очереди в детсады Кирова стоят больше 2000 человек.

В садике в микрорайоне «Метро» сейчас строят кровлю. В Урванцево в здании уже ведется отделка. Один из детских садов на Чистопрудненской уже практически готов к сдаче. Однако у застройщика возникла проблема с установкой качелей.

- Проект мы разработали сами, он прошел все согласования и экспертизу, - сообщил застройщик-генеральный директор АО «Кировспецмонтаж» Алексей Миронов. - Но теперь выясняется, что качели, которые мы устанавливаем на площадках для прогулок, не соответствуют возрастным требованиям. Заказчик настаивает на том, чтобы демонтировать их или перенести в другое место. При этом такие качели стоят порядка 10 тысяч рублей, а у нас их 22 штуки.

Глава администрации сказал, что любые опасные элементы на территории детского сада нужно исключить. В остальном замечаний к зданию не было.

Напомним, что в каждом из новых детских садов будут предусмотрены ясельные группы. Они будут находиться на первых этажах рядом с автономным выходом.