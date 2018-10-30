СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-30T17:51:37+03:00

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Следователи установили личности рыбаков, погибших в пожаре Арбажского района. Выяснилось, что в рыбацком вагончике сгорели мужчины 35 и 38 лет. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Трагедия произошла утром 30 октября в Арбажском районе близ села Кормино. Трое мужчин, вернувшись с рыбалки, затопили печь в вагончике, чтобы согреться, и легли спать. Среди ночи в помещении начался пожар.

Как уточнили в ведомстве, один из рыбаков, почувствовав запах дыма, проснулся и стал будить товарищей. Мужчины пытались выбраться через дверь. Однако выйти удалось лишь одному из них: пламя в мгновенье охватило вагон, остальные просто не успели что-либо предпринять и сгорели заживо.

На место происшествия выехали следователи Яранского района и опросили очевидца. Для того, чтобы выяснить причины двух смертей назначена судебно-медицинская экспертиза.