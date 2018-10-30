2018-10-30T17:46:14+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают подозреваемого в краже полумиллиона рублей

Подробности преступления не сообщаются
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Приметы мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: 43.мвд.рфПриметы мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: 43.мвд.рф
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже 460 тысяч рублей. Кировчан просят помочь найти возможного преступника. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Мужчина на вид 50 лет, волосы темные, возможно, с проседью, - уточняют приметы разыскиваемого в ведомстве. - Он был одет в черную куртку ниже пояса, черные брюки и черные ботинки.

Если вы знаете, где находится мужчина или что-то о его личности, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 67-43-23, 8-958-396-38-31, 8-953-678-53-22 или 02 (102 с мобильного).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировские полицейские разыскивают семью с двумя детьми
В Кировской области мужчина топором и поленом избил родного брата
В Кирове две недели назад пропала 41-летняя женщина
Новый троллейбус «Горожанин» сломался
К Новому году в Кирове сдадут шесть детских садов
Следователи установили личности рыбаков, погибших в пожаре
Высшее образование должно быть доступным вне зависимости от возможностей здоровья
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Кировчанин заплатил 715 тысяч рублей за несуществующий сруб дома
В Подосиновском районе школьники разбили светофоры на железнодорожных путях
Кировскому болельщику, пострадавшему в Риме, собирают средства на лечение
В кафе-баре поселка Восточный ревнивец пытался зарезать соперника
«УРАЛХИМ» и «Ультрамар» подписали соглашение о строительстве портовых мощностей
В Кирове разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу