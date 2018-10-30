В Кирове разыскивают подозреваемого в краже полумиллиона рублей
Подробности преступления не сообщаются
Приметы мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: 43.мвд.рф
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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже 460 тысяч рублей. Кировчан просят помочь найти возможного преступника. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.
- Мужчина на вид 50 лет, волосы темные, возможно, с проседью, - уточняют приметы разыскиваемого в ведомстве. - Он был одет в черную куртку ниже пояса, черные брюки и черные ботинки.
Если вы знаете, где находится мужчина или что-то о его личности, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 67-43-23, 8-958-396-38-31, 8-953-678-53-22 или 02 (102 с мобильного).