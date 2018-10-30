2018-10-30T14:23:13+03:00
Происшествия

Кировчанин заплатил 715 тысяч рублей за несуществующий сруб дома

Мошенник получил два года колонии
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
«Строитель» не признал свою вину«Строитель» не признал свою винуФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

32-летнего жителя Белохолуницкого района обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, об этом рассказали в областной прокуратуре. Два года назад мужчина пообещал кировчанину изготовить деревянный сруб. За свои услуги он взял приличную сумму - 715 тысяч рублей. Правда, до строительства дело не дошло: мошенник перестал выходить на связь. Потратить нечестный заработкок ему не удалось - «предпринимателя» нашли правоохранители.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» и назначил наказание: два года лишения свободы.

Однако фальшивый строитель не только не признал вину, но и попытался обжаловать решение суда, подав апелляцию. Но жалобу осужденного отклонили, приговор оставлен в законной силе. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
В Подосиновском районе школьники разбили светофоры на железнодорожных путях
Кировскому болельщику, пострадавшему в Риме, собирают средства на лечение
В кафе-баре в Восточном ревнивец пытался зарезать соперника
«УРАЛХИМ» и «Ультрамар» подписали соглашение о строительстве портовых мощностей
В Кирове разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
На трассе в Слободском районе ГАЗ влетел в «четверку»
На месте пожара в Арбажском районе нашли тела двух рыбаков
Жительница Советска перевела «американскому другу» 10 300 евро
Годовой план капремонта в Кировской области выполнен лишь на 30%
Кировчан ожидают ледяной дождь и гололед
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и ТЦФТО ОАО «РЖД» заключили договор о перевозке грузов
Фестиваль шляп в Вятских Полянах завоевал гран-при Национальной премии «Russian Event Awards 2018»
Как сделать, чтобы малыш меньше болел?
В Киров вернулся лоукостер «Победа»: из Питера в город прилетело 184 человека
Кирово-Чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ»: итоги работы за 9 месяцев 2018 года
Кировчане выстроились в очереди в шиномонтажи города
29 октября - всемирный день борьбы с инсультом
Тройная авария на Московской: одного из пассажиров госпитализировали
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Предприятие Фаленского района обмануло 13 детей
Прием детского кардиолога Палькейкиной Елены Евгеньевны в «Неболейке»
В Оричах экс-уголовник избил женщину и поджег ее дом
В районах Кировской области циклон принес сугробы высотой в семь сантиметров
Общественники расскажут о самых нелепых решениях кировских чиновников
Следователи выяснят, почему 8-летняя девочка получила травмы в кировском ТЦ