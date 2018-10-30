Кировчанин заплатил 715 тысяч рублей за несуществующий сруб дома

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-30T14:23:13+03:00

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32-летнего жителя Белохолуницкого района обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, об этом рассказали в областной прокуратуре. Два года назад мужчина пообещал кировчанину изготовить деревянный сруб. За свои услуги он взял приличную сумму - 715 тысяч рублей. Правда, до строительства дело не дошло: мошенник перестал выходить на связь. Потратить нечестный заработкок ему не удалось - «предпринимателя» нашли правоохранители.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» и назначил наказание: два года лишения свободы.

Однако фальшивый строитель не только не признал вину, но и попытался обжаловать решение суда, подав апелляцию. Но жалобу осужденного отклонили, приговор оставлен в законной силе. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.