2018-10-30T13:59:40+03:00
Общество

В Подосиновском районе школьники разбили светофоры на железнодорожных путях

Дети кидали в них камни
Анна КРЮКОВА
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Так дети проверяли, кто из них самый меткийТак дети проверяли, кто из них самый меткийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подосиновском районе ученики 3, 4 и 7 класса школы в поселке Демьяново решили прогуляться после учебы. По пути ребята стали играть и выяснять, кто же из них самый меткий. Каждый из школьников кидал камень в рабочие светофоры на железнодорожных путях. Об этом сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

- Дети разбили стекла и повредили козырьки у четырех рабочих светофоров, - пояснили в ведомстве. - «Играли» таким образом школьники уже не в первый раз.

Через какое-то время разбитые фонари увидели работники станции Луза. Они обратились в полицию и рассказали о случившемся. Сотрудники полиции разыскали школьников. С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Также семьям придется выплатить штрафы за «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

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