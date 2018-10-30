2018-10-30T13:30:45+03:00
Общество

Кировскому болельщику, пострадавшему в Риме, собирают средства на лечение

Молодому человеку необходима операция по пересадке кожи
Анна КРЮКОВА
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Молодые люди получили рваные раны на ногах. Фото: vk.comМолодые люди получили рваные раны на ногах. Фото: vk.com
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Кировчан просят помочь собрать средства на лечение болельщика, пострадавшего в Риме. Молодому человеку необходима операция по пересадке кожной ткани. Об этом сообщил на странице в соцсетях друг пострадавшего.

- Время прибывания в госпитале пока что неизвестно, даты выписки каждый день меняются, - поясняет знакомый болельщика. - Напомню, что все это время с ним находится супруга, и, к сожалению, Рим недешевый город, поэтому деньги у супруги на исходе. Решено было объявить сбор мат. помощи. Мы не должны оставить в беде своих ребят. Надеюсь, что мы окажем мощную поддержку, как одно целое!

Напомним, что во вторник, 23 октября, в римском метро произошло ЧП. Под болельщиками обрушился эскалатор, пострадали 30 человек. В том числе и два кировских фаната.

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