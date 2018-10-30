2018-10-30T12:04:14+03:00
Происшествия

В кафе-баре в Восточном ревнивец пытался зарезать соперника

Оба участника конфликта ранее были судимы
Александр ЧАРУШИН
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Подозреваемый дважды ударил своего приятеля кухонным ножом в животПодозреваемый дважды ударил своего приятеля кухонным ножом в животФото: Анна СТЕПАНОВА
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В поселке Восточном Омутнинского района произошла драка с применением оружия. Об этом ЧП сообщили сотрудники больницы, в которую был доставлен пострадавший. Как выяснилось, драка произошла около 3 часов ночи в воскресенье, 28 октября. Двое приятелей выпивали в местном кафе-баре, в какой-то момент они поссорились на почве ревности. 36-летний подозреваемый дважды ударил своего соперника кухонным ножом в живот.

- Очевидцы остановили нападавшего и вызвали «скорую», - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - 29-летнего потерпевшего срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следователи допросили свидетелей и изъяли оружие.

Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Отметим, что оба участника конфликта ранее были судимы. Расследование дела продолжается.

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