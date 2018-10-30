В Кирове разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-30T12:05:19+03:00

Информации о местонахождении девушки нет уже третьи сутки подряд. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В Кирове с 27 октября разыскивают 14-летнюю школьницу. Евгения Россомахина ушла из дома в Первомайском районе города около 23.30 часов. С тех пор ничего о ее местонахождении неизвестно. К поискам подроска подключились сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

- На вид Евгении 15 лет, у нее худощавое телосложение, рост около 150 см, черные до плеч волосы, - сообщают приметы пропавшей в группе «Лиза Алерт Киров».

Школьница на момент ухода была одета в черную куртку до колен, белые кроссовки на платформе.

Если вам что-либо известно о пропавшей девушке, просьбе позвонить по телефонам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).