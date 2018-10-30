На трассе в Слободском районе ГАЗ влетел в «четверку»
Вчера, 29 октября, в Слободском районе Кировской области произошло ДТП. Авария случилась около 16.15 часов на участке автодороги, ведущей из Костромы в Пермь. По предварительным данным, 28-летний водитель ГАЗа не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль ВАЗ-21043.
- За рулем «четверки» находился 49-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Ни один из водителей травм не получил, однако в аварии пострадал 22-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21043. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.
Отметим, что виновник ДТП в момент столкновения был трезв. Остальные детали аварии уточняют автоинспекторы.