2018-10-30T10:13:43+03:00
Происшествия

На трассе в Слободском районе ГАЗ влетел в «четверку»

Виновник аварии был трезв
Александр ЧАРУШИН
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Автоинспекторы установят все детали этого происшествия. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиАвтоинспекторы установят все детали этого происшествия. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 29 октября, в Слободском районе Кировской области произошло ДТП. Авария случилась около 16.15 часов на участке автодороги, ведущей из Костромы в Пермь. По предварительным данным, 28-летний водитель ГАЗа не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль ВАЗ-21043.

- За рулем «четверки» находился 49-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Ни один из водителей травм не получил, однако в аварии пострадал 22-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21043. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

Отметим, что виновник ДТП в момент столкновения был трезв. Остальные детали аварии уточняют автоинспекторы.

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