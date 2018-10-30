На месте пожара в Арбажском районе нашли тела двух рыбаков

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-30T10:00:21+03:00

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Сегодня, 30 октября, в Арбажском районе Кировской области сгорел рыбацкий дом. ЧП произошло около 04.30 часов утра близ села Кормино на берегу Вятки. В результате здание полностью выгорело. В момент трагедии в доме находились трое рыбаков, одному из них удалось спастись, однако двое мужчин погибли.

- На месте ЧП работает следователь, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Устанавливаются личности погибших и причины их смерти. Также в данный момент уточняются и причины самого возгорания.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщают, что для тушения дома потребовались усилия девяти спасателей и трех единиц техники.