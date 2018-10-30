Жительница Советска перевела «американскому другу» 10 300 евро

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-30T09:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Советска на днях обратилась местная жительница, обманутая дистанционным мошенником. Сама потерпевшая рассказала, что вступила в «дружбу» по переписке с «американцем», военным доктором, который якобы находился в командировке в Сирии. 50-летняя женщина общалась с мошенником через популярную соцсеть. В какой-то момент «друг» узнал ее почтовый адрес и данные электронной почты под предлогом отправки посылки.

- Вскоре на ее электронный ящик пришло письмо о том, что посылку задержали на таможне и необходимо оплатить ее страховку, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Затем было еще несколько писем, в каждом находился новый предлог для выманивания денег. К моменту, когда потерпевшая осознала, что ее обманывают, женщина успела потерять 10 300 евро, практически 800 тысяч рублей. Половину этой суммы составили ее личные сбережения, вторую половину она брала в кредит.

Против мошенника уже возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальное наказание по статье - шесть лет тюрьмы и штраф. Полиция уже ведет поиски преступника.