Годовой план капремонта в Кировской области выполнен лишь на 30%

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-30T09:27:38+03:00

В регионе до сих пор не отремонтированы дома из планов трехлетней давности

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Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов провел совещание по вопросам реализации программы капремонта. Как сообщил сам федеральный инспектор, к 26 октября годовой план по капитальному ремонту жилых домов в регионе выполнен лишь на 30%. Всего в 2018 году должны отремонтировать 790 многоквартирных домов, в большинстве из них работы еще не завершены.

- В Кировской области до сих пор не отремонтированы жилые дома, находящиеся в планах трехлетней давности, - приводят слова Владимира Климова в пресс-службе правительства Кировской области. - Так, за 2015 год ремонт не прошел в 6 домах, за 2016 - в 12, а за 2017 - в 58 домах. Работы по ним так и не завершили.

Отметим, что с 2014 года в Кирове успели отремонтировать 1 955 жилых многоквартирных домов. Работы по капремонту будут продолжены.