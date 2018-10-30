Кировчан ожидают ледяной дождь и гололед

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-30T13:08:25+03:00

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Сегодня, 30 октября, Киров окажется под воздействием антициклона. Такой прогноз дают в кировском Гидрометцентре. В городе ожидаются переменная облачность и незначительные осадки. Дневная температура составит -3…+2 градуса по Цельсию. В среду, 31 октября, погодные условия останутся без изменений.

А уже в четверг, 1 ноября, в Киров и районы области придет теплый атмосферный фронт. Ветер значительно усилится, в городе ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и гололед. Температура воздуха ночью может опуститься ночью до -9 градусов, а днем прогреться до 4 градусов тепла.