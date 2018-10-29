В Киров вернулся лоукостер «Победа»: из Питера в город прилетело 184 человека

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-29T20:12:17+03:00

Авиалайнер будет летать в двух направлениях: на Москву и Санкт-Петербург

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Кировский аэропорт Победилово сегодня, 29 октября 2018 года, принял первых пассажиров авиалайнера «Победа», прилетевших из северной столицы. Борт был заполнен на 97%: 184 человека открыли для перелетов направление Киров - Санкт-Петербург - Киров. Обратный рейс был также заполнен. Об этом сообщило областное правительство.

- Возобновление полетов «Победы» можно считать достижением для Кировской области, - прокомментировал министр транспорта Кировской области Михаил Поршнев. - После того как будет понятен пассажиропоток, будем предпринимать дальнейшие шаги по развитию этого авиасообщения.

Отметим, что самолеты «Победа» будут ежедневно вылетать из Кирова в направлении Москвы в 21.35, а обратно - в 19.30. В Санкт-Петербург рейсы будут отправляться по понедельникам и пятницами в 12.50, обратно - в 10.05.

Как прогнозируют руководители аэропорта, возвращение «Победы» позволит увеличить пассажиропоток в 2019 году на 200 тысяч человек. Сейчас в кировском флоте 22 самолета, в 2019 году их число увеличится до 30.