Кировчане выстроились в очереди в шиномонтажи города

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-29T20:13:40+03:00

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В воскресенье, 28 октября, погода удивила кировчан неожиданным снегопадом. В наш город пришел активный циклон, который принес собой мокрый снег с дождем, похолодание и гололедицу. Многие водители оказалась не готовы к такой погоде и не сменили летнюю резину на зимнюю. В итоге автолюбителям пришлось выстроиться в очереди в шиномонтажи города Кирова. «Комсомолка» обзвонила несколько автосервисов и узнала, как обстоят дела с занятостью у сотрудников автомастерских.

- Сегодня мы принять уже никого не сможем, - ответил представитель сети шиномотажных центров в городе. - Есть место на завтра, советуем записаться прямо сейчас, иначе придется ждать еще несколько дней. В выходные также была полная занятость.

В одной из шиномонтажных на Лепсе нам сообщили, что ближайшие свободные места есть только в четверг.

- К сожалению, в ближайшие дни ничего предложить вам не можем, - пояснил специалист. - Можем записать желающих только на четверг.

Напомним, что очередная рабочая неделя окажется холодной и снежной. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +1 градуса, ночами столбик термометра будет опускаться до -6 градусов.