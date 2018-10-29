2018-10-29T15:45:32+03:00
Происшествия

Тройная авария на Московской: одного из пассажиров госпитализировали

Водитель «Форда» не справился с управлением
Анна КРЮКОВА
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ДТП произошло напротив дома №140. Фото: УГИБДД по Кировской областиДТП произошло напротив дома №140. Фото: УГИБДД по Кировской области
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В субботу, 27 октября, на улице Московской столкнулись сразу три автомобиля. Массовое ДТП произошло в 18.05 напротив дома №140. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- 43-летний водитель «Форда Транзит» не справился с управлением и въехал в автомобиль «Хендэ», который остановился перед пешеходным переходом, - пояснили в ведомстве. - После этого 36-летний водитель «Хендэ» врезался в «Ниссан».

Водитель «Форда» был трезвым. Фото: УГИБДД по Кировской области

Водитель «Форда» был трезвым. Фото: УГИБДД по Кировской области

В тройной аварии пострадал 59-летний пассажир автомобиля «Хендэ». Мужчина получил травмы, его срочно госпитализировали. Также сообщается, что предполагаемый виновник аварии был трезвым.

В аварии пострадал пассажир автомобиля «Хендэ». Фото: УГИБДД по Кировской области

В аварии пострадал пассажир автомобиля «Хендэ». Фото: УГИБДД по Кировской области

Напомним, что в выходные в Киров пришел активный циклон. Он принес в наш город осадки в виде мокрого снега и дождя. Чтобы избежать ДТП, водителям рекомендуют соблюдать расстояние между автомобилями, не превышать скорость и в ближайшее время сменить летнюю резину на зимнюю.

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