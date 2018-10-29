Предприятие Фаленского района обмануло 13 детей

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-29T14:41:49+03:00

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С 9 июля на 2 августа на предприятии ОО «Фаленки-Агро» по трудовому договору были трудоустроены 13 несовершеннолетних детей. Однако по окончании договоров предприятие не спешило выплачивать детям зарплату. Возмущенные родители пожаловались в прокуратуру. Прокуроры, в свою очередь. Провели проверку. Оказалось, что права детей были, действительно, нарушены.

- Помимо зарплаты, также была невыплачена денежная компенсация за нарушение установленного срока выплаты сумм при увольнении, - рассказал «Комсомолке» прокурор Фаленского района Антон Клещонок.

В итоге деньги детям выдали, а директору «Фаленки-Агро» назначили штраф в 10 тысяч рублей.