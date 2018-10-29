В Оричах экс-уголовник избил женщину и поджег ее дом

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-29T14:35:48+03:00

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Утром в субботу, 27 октября, жительница Оричевского района сообщила в полицию, что зять угрожает поджечь ее дом. Когда участковый полицейский прибыл на место ЧП, одноэтажное деревянное здание уже горело. К счастью, хозяйка дома успела выйти из него. Вскоре пожар был потушен, однако в доме обгорели мебель и стены, общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

- Выяснилось, что накануне мужчина поссорился с дочерью хозяйки дома, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Потерпевшая также сообщила, что зять перед поджогом дома успел избить ее. Вскоре 28-летний ранее судимый мужчина был задержан в Кирове. Его доставили в полицию Оричей.

Против кировчанина завели дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленный поджог», его могут наказать пятью годами тюрьмы. На время расследования мужчину могут заключить под стражу.