2018-10-29T14:37:06+03:00
Общество

В районах Кировской области циклон принес сугробы высотой в семь сантиметров

Самые «снежные» районы - Нолинский и Кильмезский
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Снег выпал в выходные почти во всех районах областиСнег выпал в выходные почти во всех районах областиФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Циклон, проходивший в воскресенье через Кировскую область принес обильные осадки. Снег прошел практически во всех районах. Особенно порадовались жители Нолинского и Кильмезского районов: снежный покров там составил семь сантиметров. Шесть сантиметров снега выпало в Куменском районе. И пять - в Унинском, Уржумском, Шабалинском.

Такие данные приводит группа «Любительская метеорология в Кирове».

- Впервые в этом сезоне сформировался снежный покров, в большинстве районов области осадки в виде снега зафиксированы впервые, - сообщают метеорологи-любители.

Кстати, эта неделя обещает быть холодной и ветреной.

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