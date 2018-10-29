В районах Кировской области циклон принес сугробы высотой в семь сантиметров

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-29T14:37:06+03:00

Снег выпал в выходные почти во всех районах области Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Циклон, проходивший в воскресенье через Кировскую область принес обильные осадки. Снег прошел практически во всех районах. Особенно порадовались жители Нолинского и Кильмезского районов: снежный покров там составил семь сантиметров. Шесть сантиметров снега выпало в Куменском районе. И пять - в Унинском, Уржумском, Шабалинском.

Такие данные приводит группа «Любительская метеорология в Кирове».

- Впервые в этом сезоне сформировался снежный покров, в большинстве районов области осадки в виде снега зафиксированы впервые, - сообщают метеорологи-любители.

Кстати, эта неделя обещает быть холодной и ветреной.