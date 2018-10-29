В районах Кировской области циклон принес сугробы высотой в семь сантиметров
Самые «снежные» районы - Нолинский и Кильмезский
Снег выпал в выходные почти во всех районах областиФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Циклон, проходивший в воскресенье через Кировскую область принес обильные осадки. Снег прошел практически во всех районах. Особенно порадовались жители Нолинского и Кильмезского районов: снежный покров там составил семь сантиметров. Шесть сантиметров снега выпало в Куменском районе. И пять - в Унинском, Уржумском, Шабалинском.
Такие данные приводит группа «Любительская метеорология в Кирове».
- Впервые в этом сезоне сформировался снежный покров, в большинстве районов области осадки в виде снега зафиксированы впервые, - сообщают метеорологи-любители.
Кстати, эта неделя обещает быть холодной и ветреной.