2018-10-29T13:10:21+03:00
Общество

Общественники расскажут о самых нелепых решениях кировских чиновников

«Победителю» предложат возглавить виртуальный город Глупов
Александр ЧАРУШИН
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Данные обо всех постановлениях проверят и лишь затем опубликуют. Фото: glavred.infoДанные обо всех постановлениях проверят и лишь затем опубликуют. Фото: glavred.info
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Кировчан просят рассказать о самых парадоксальных и странных поручениях чиновников. Подборка документов будет опубликована общественниками к 170-летней годовщине приезда на Вятку сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Напомним, в одном из самых известных произведений писателя «История одного города» был описан городок Глупов. Именно это вымышленное поселение и возглавит чиновник, чье решение интернет-пользователи признают самым нелепым.

- Данные обо всех странных и парадоксальных постановлениях чиновников будут проверены и лишь затем опубликованы, - сообщает сайт организации «Земля Яранская». - В начале декабря в соцсетях «вывесят» список самых нелепых решений, а интернет-пользователи выберут «самого достойного» из чиновников. Этому человеку и вручат виртуальное приглашение возглавить город Глупов.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали настольную игру «Хочу стать главой района в Кировской области!». Участникам игры предложили добраться из района в центр Кирова через бездорожье и митинги местных жителей, чтобы получить заветную должность.

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