Следователи выяснят, почему 8-летняя девочка получила травмы в кировском ТЦ

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-29T14:41:46+03:00

Почти сразу же после ЧП игровая комната продолжила работу. Фото: kirov.sledcom.ru

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Следователи проверят, почему 8-летняя девочка травмировалась в одном из торгово-развлекательных центров Кирова. Ребенок получил глубокий порез пальца на левой руке, когда отдыхал в игровой комнате. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить, насколько тяжкий вред причинен здоровью ребенка, - пояснили в ведомстве. - В ближайшее время следователи осмотрят место происшествия и изучат записи с камер видеонаблюдения.

Кроме того, во время проверки опросят потерпевших, очевидцев и сотрудников торгового центра.

Напомним, что девочка, по словам ее родителей, поранилась о торчащую проволоку. Аптечки у сотрудников центра не оказалось. Ребенку вызвали скорую помощь, врачи срочно наложили несколько швов. Сейчас школьница находится дома под присмотром родных.