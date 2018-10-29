В Кировской области первая школа ушла на карантин из-за эпидемии ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-29T14:43:28+03:00

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Слободская школа № 7 закрылась на карантин. Она стала первым учебным заведением в Кировской области, которое вышло на внеплановые каникулы. О том, что ученики переходят на домашнее дистанционное обучение, сообщили на официальном сайте и в группе образовательного учреждения.

- Школа вышла на карантин 23 октября, - прокомментировала «Комсомолке» ситуацию администрация учреждения. - Ученики выйдут с внеплановых каникул уже после праздников, 6 ноября. Сейчас классные руководители контролируют число болеющих и заболевающих учеников в своих классах. К счастью, дети идут на поправку и число больных сокращается.

Первоначально в школе заболело 22 ученика. Сначала у них были симптомы острых респираторных вирусных инфекций, а уже после врачи диагностировали у них внебольничную пневмонию.

Всего в школе учатся 828 человек. Сейчас они все находятся на дистанционном обучении: на официальном сайте школы педагоги выкладывают темы и материалы уроков, а также домашние задания, которые необходимо выполнить и сдать учителям.

Напомним, что за неделю с 15 октября 2018 года в Кирове ОРВИ заболело уже 2 689 человек. Однако этот показатель ниже эпидемиологического порога на 31,8%.