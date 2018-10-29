В Кирове фирма не выплатила сотрудникам 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-29T13:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из частных кировских фирм задержала выплаты 22 работникам. Общая сумма долга по зарплате превысила 350 тысяч рублей. Отметим, что вся эта задолженность накопилась за август 2018 года. Сотрудники фирмы пожаловались в прокуратуру, проверка подтвердила факты.

- Фирма, действительно, нарушала трудовые законы, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Работодателю внесли представление и потребовали выплатить все долги по зарплатам. Более того, против самой фирмы и ее директора были возбуждены административные дела. Руководителя уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, дело против фирмы в данный момент еще не рассмотрено.

После вмешательства прокуратуры долг в 350 тысяч рублей был выплачен всем сотрудникам.