За ночь на дороги Кирова высыпали 185 тонн песка

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-29T13:46:33+03:00

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В воскресенье, 28 октября, Киров накрыл снегопад. Сити-менеджер Илья Шульгин обратился к дорожным подрядчикам с требованием вывести на улицы города всю необходимую технику и все доступные бригады рабочих. Уже сегодня, 29 октября, на утреннем оперативном совещании в мэрии Дирекция дорожного хозяйства отчиталась о проделанной работе.

- Ночью в городе работали 36 единиц техники и 60 сотрудников, - сообщает пресс-служба города Кирова. - На дороги высыпали 185 тонн песко-соляной смеси и 12 тонн специального химического средства. Часть этих смесей использовали для обработки тротуаров. Спецтехника также очищала старый и новый мосты через Вятку.

В Дирекции дорожного хозяйства также рассказали, что все необходимые работы будут продолжены и сегодня. В частности спецтехника займется очисткой тротуаров.