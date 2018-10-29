2018-10-29T13:46:33+03:00
Общество

За ночь на дороги Кирова высыпали 185 тонн песка

Подрядчики обработали часть тротуаров и мосты через Вятку
Александр ЧАРУШИН
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Вскоре спецтехника приступит к очистке тротуаров. Фото: пресс-служба города КироваВскоре спецтехника приступит к очистке тротуаров. Фото: пресс-служба города Кирова
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В воскресенье, 28 октября, Киров накрыл снегопад. Сити-менеджер Илья Шульгин обратился к дорожным подрядчикам с требованием вывести на улицы города всю необходимую технику и все доступные бригады рабочих. Уже сегодня, 29 октября, на утреннем оперативном совещании в мэрии Дирекция дорожного хозяйства отчиталась о проделанной работе.

- Ночью в городе работали 36 единиц техники и 60 сотрудников, - сообщает пресс-служба города Кирова. - На дороги высыпали 185 тонн песко-соляной смеси и 12 тонн специального химического средства. Часть этих смесей использовали для обработки тротуаров. Спецтехника также очищала старый и новый мосты через Вятку.

В Дирекции дорожного хозяйства также рассказали, что все необходимые работы будут продолжены и сегодня. В частности спецтехника займется очисткой тротуаров.

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