Жестокое избиение кировчанина попало на запись видеокамер

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-29T12:21:58+03:00

Кировчанин сделал замечание компании прохожих, один из них в ответ избил его. Фото: УМВД России по Кировской области

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Месяц назад в районе кировского автовокзала жестоко избили 48-летнего мужчину. Об этом в полицию сообщили работники больницы, в которую был доставлен потерпевший. Мужчина получил многочисленные травмы, в том числе переломы ребер. Выяснилось, что само ЧП произошло в ночное время: кировчанин сделал замечание компании прохожих, один из них в ответ избил его.

Ночью в Кирове избили 48-летнего мужчину.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Молодой человек повалил потерпевшего на землю и начал избивать руками и ногами, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Однако их все-таки разняли, 48-летнего мужчину вскоре доставили в больницу. Оперативники установили личность нападавшего, им оказался 20-летний кировчанин. Против него завели дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит наказание вплоть до реального тюремного срока на восемь лет.

Нападавший заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.