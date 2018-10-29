2018-10-29T11:40:24+03:00
Происшествия

Кировчанка продавала несуществующих щенков в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород

Точное количество потерпевших до сих пор не установлено
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевшие переводили деньги, но так и не получали заказанных щенковПотерпевшие переводили деньги, но так и не получали заказанных щенковФото: Евгения ГУСЕВА
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На днях в полицию Москвы обратилась женщина, обманутая дистанционным мошенником. Москвичка решила купить породистого щенка через соцсети, связалась с «продавцом» и сразу же перевела ему деньги. Вскоре мошенник перестал отвечать на ее сообщения, а щенка девушка так и не получила. Московские полицейские сообщили об этом ЧП своим коллегам из Кирова.

- Оперативники вскоре установили личность преступника, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - «Продажей» щенка занималась 29-летняя кировчанка. Девушку задержали, она призналась в мошенничестве.

Выяснилось, что кировчанка успела точно таким же образом обмануть жительниц Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Возможно, потерпевших было больше - сейчас полиция устанавливает точное количество совершенных женщиной преступлений.

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